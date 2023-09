Suspeito de matar professor é preso após banco desconfiar de biometria

No dia do crime, o suspeito chegou a tirar uma foto no espelho do banheiro do professor e publicar as imagens nas redes sociais.

A audiência de custódia de José Henrique está marcada para a tarde de hoje, segundo o TJGO. Ele é defendido pela Defensoria Pública. O UOL entrou em contato com o órgão e com o defensor responsável pela defesa do suspeito para posicionamento da defesa e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.