GO: Líder religioso é preso após flagra de estupro; novas denúncias surgem

"Durante a investigação, foi possível elucidar que o investigado praticou diversos outros atos libidinosos contra a criança", diz uma nota da Polícia Civil de Goiás. O vídeo mostra o homem observando a criança por uma janela.

O homem fazia parte de uma igreja evangélica, na qual tinha um lugar no louvor e ocupava funções administrativas. Ele morava em uma residência "situada no mesmo complexo da instituição religiosa", afirmou a polícia. Foi neste local que as imagens da primeira denúncia foram gravadas.

A delegacia recebeu entre 10 e 15 novos relatos de abusos supostamente cometidos pelo homem. Nem todas as vítimas fizeram registros de ocorrência, afirma o delegado Danilo Wendel.

As denúncias mostram que as vítimas eram majoritariamente mulheres de "várias idades", incluindo outras crianças. Há também um homem entre os denunciantes, que procuraram a delegacia após a divulgação do primeiro caso.

Nas tentativas de recolher depoimento, ele permaneceu em silêncio, disse o delegado. O UOL busca a defesa do investigado para que ele possa comentar as acusações.