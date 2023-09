Leão-marinho escapa durante enchente em zoológico de Nova York

A equipe do zoológico "monitorou" a aventura do mamífero. "Nenhum funcionário ou visitante correu perigo", afirmou Jim Breheny, vice-presidente do zoológico. "Ela permaneceu dentro (...) do perímetro secundário."

A chuva de ontem provocou estado de emergência na cidade, com inundações de escolas e metrôs.

O zoológico do Central Park faz parte da maior rede mundial de parques urbanos de vida selvagem. "Fechamos nossos zoológicos e aquários para que a equipe pudesse se concentrar nos animais e em nossas instalações durante a tempestade", disse Breheny.



A equipe de cuidados aos animais continuará monitorando a situação durante todo o evento climático.

Nos Estados Unidos, leões-marinhos são uma espécie protegida pela Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos. Quando adultos, as fêmeas podem pesar até 240 quilos e medir até 1,80 metro de comprimento.