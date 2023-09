Nova York fica inundada por fortes chuvas: 'estado de emergência'; assista

As gravações mostram ruas, avenidas e estações de metrô completamente alagadas. Um dos vídeos, publicados nas redes sociais, mostra água saindo das paredes de uma estação de metrô.

A governadora Kathy Hochul declarou estado de emergência e pediu aos nova-iorquinos que permanecessem em casa. O Serviço Nacional de Meteorologia chegou a emitir um aviso de "enchente repentina considerável" para a cidade e seus entornos.

Vários estabelecimentos, incluindo escolas, sofreram com as inundações. Aulas foram canceladas, ou prosseguiram em andares mais altos dos prédios. A governadora informou que, pelo que ela sabia, nenhuma criança estava em perigo, segundo o New York Times.