Idosa morre após ser agredida por assaltantes em casa no ABC Paulista

Homens invadiram uma residência, agrediram moradores e mataram uma idosa de 84 anos durante um assalto.

O que aconteceu

O marido da idosa e as duas filhas do casal também foram agredidos. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há detalhes sobre o estado de saúde das outras vítimas, que têm 84, 56 e 58 anos, segundo reportagem da TV Globo.