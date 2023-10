BA: Polícia mata suspeito que estaria envolvido em morte de PF

De acordo com a polícia, ele foi ferido após entrar em confronto com as equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Ainda segundo a polícia, ele foi levado ao hospital, mas morreu.

Ele mantinha a esposa em cárcere privado desde o dia da morte do agente federal, segundo a Polícia Civil.

Um revólver e um quilo de cocaína foram apreendidos na operação de hoje.

A onda de violência em operações policiais na Bahia já deixou mais de 70 pessoas mortas só em setembro, segundo balanço divulgado pela Agência Estado na noite de ontem. Com isso, a polícia do estado pode ser considerada a mais letal do Brasil, ultrapassando o Rio de Janeiro.

Morte de policial federal

Lucas Caribé Monteiro morreu durante a Operação Frauda, que uniu agentes federais e estaduais contra uma organização que trafica drogas e armas no bairro soteropolitano de Valéria em 15 de setembro.