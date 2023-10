Quais linhas entraram em greve no Metrô e CPTM? Veja trechos afetados

As linhas 1 - azul, 2 - verde, 3 - vermelha do Metrô de São Paulo devem ter a operação afetada pela greve aprovada por funcionários da Companhia para esta terça-feira (3).

Nos trens da CPTM, a paralisação afetará as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade.

As linhas privatizadas, como a 8-diamante e 9-esmeralda da CPTM; e as linhas 4 e 5 do Metrô, operarão normalmente.