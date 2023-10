Greve em SP agora: Como está funcionamento das linhas do Metrô e CPTM

A paralisação tem como principal motivação a oposição aos planos de privatização do governo estadual. As categorias pedem o cancelamento de todos os processos de privatização e terceirização do Metrô, da CPTM e da Sabesp; e querem a realização de um plebiscito sobre a privatização das três empresas públicas.

Em nota divulgada à imprensa no início da noite de segunda-feira (2), o governo de São Paulo disse que a atitude do sindicato "torna refém a população que precisa do transporte público".