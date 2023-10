Greve no Metrô SP continua amanhã (4/10)? O que se sabe da paralisação

Linha 7- Rubi: De Caieiras a Luz

Linha 10- Turquesa: Fechada

Linha 9 - Esmeralda: Fechada entre Morumbi e Pinheiros

Linha 11-Coral: De Guaianases a Luz

Linha 12- Safira: Fechada

Linha 13- Jade: Fechada

Linhas em funcionamento

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô, juntamente com a linha 8-Diamante da CPTM estão circulando normalmente na manhã de hoje, segundo informações da ViaQuatro e da ViaMobilidade, operadoras das linhas privadas.

A linha 9 - Esmeralda, que também é operada pela ViaMobilidade, começou o dia com operação normal, mas está com circulação parcial desde a tarde de hoje devido a uma falha no sistema elétrico. Ela está paralisada no trecho entre as estações Morumbi e Pinheiros. A concessionária afirma que, neste momento, a operação foi normalizada entre as estações Mendes - Vila Natal e Morumbi, e no trecho entre Pinheiros e Osasco.

As linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM têm operação parcial, com trajetos da Luz até Caieiras e da Luz até Guaianases, respectivamente. No entanto, as transferências entre a CPTM e o metrô de São Paulo estão fechadas, conforme informou a CPTM no início da manhã.

Transporte por ônibus e rodízio

Os ônibus na capital paulista estão operando normalmente com 100% de sua capacidade, de acordo com a SPTrans. O trânsito na cidade registrou 582 quilômetros de lentidão por volta das 9 horas, conforme dados da CET, mais que o dobro do registrado no dia anterior (214 quilômetros).