Sindicatos suspendem greve e Metrô, CPTM e Sabesp funcionarão na quarta (4)

A luta contra as privatizações e terceirizações continuam. Parabéns a todos os metroviários que fizeram essa greve poderosa e unificada. A nossa luta continua, em defesa dos nossos postos de trabalho, contra a terceirização e a privatização. Vamos firmes. Derrotar o Tarcísio, derrotar as suas privatizações e defender um Metrô e uma CPTM públicos e de qualidade.

Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários

Entre os pedidos dos grevistas estavam o cancelamento, pelo governo do Estado, de todos os processos de privatização e terceirização do Metrô, da CPTM e da Sabesp; e solicitação da realização de um plebiscito com toda a população do estado sobre a privatização das três empresas públicas. Os processos de privatização e terceirização são uma promessa de campanha do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Os impactos da greve:

Estações das quatro linhas operadas pelo Metrô de São Paulo e da maioria das linhas da CPTM amanheceram fechadas na manhã de hoje.

Nesta tarde, a linha 9-Esmeralda ficou em operação parcial devido a uma falha no sistema elétrico. A linha, que é privatizada e operada pela empresa Via Mobilidade, é a que apresentou o maior número de falhas este ano entre as privatizadas.

Os ônibus da capital funcionaram normalmente com 100% da operação, informou a SPTrans. Apesar disso, a população reclamou da lotação e demora, incluindo o sistema Paese, que apoia empresas em emergência em caso de paralisação ou problemas.