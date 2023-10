Aeroporto de Guarulhos faz 'plano de contingência' por conta da greve em SP

Passageiros usaram as redes sociais para relatar atrasos no embarque de voos e no recebimento de malas.

Alguns também relataram "baixa movimentação de funcionários" no pátio do aeroporto.

Voos podem sofrer atrasos ou cancelamentos em função da manifestação das manifestações, informou a Latam em nota, sem confirmar qualquer cancelamento na manhã de hoje.

A Gol e a Azul não registraram atrasos ou mudança em voos por causa do protesto até as 10h.

Os passageiros de todas as companhias aéreas foram orientados pela concessionária GRU Aiport a verificar os status dos voos diretamente com as companhias aéreas.