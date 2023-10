Tatto: Incompetente na negociação, Tarcísio tenta politizar greve

O que existe é legítimo. Os funcionários da Sabesp, da CPTM e do Metrô querem garantir seus empregos e têm uma visão política. Eles acompanham o que acontece no mundo e sabem que o processo de privatização não tem dado certo. Se o governo investisse nas linhas que estão em poder do Metrô e da CPTM o recurso que investe no privado, com certeza o funcionamento seria melhor. As últimas linhas foram privatizadas de forma atabalhoada e vêm tendo muitos problemas operacionais. Jilmar Tatto, deputado federal (PT-SP)

Nunes: Plebiscito sobre privatização não é razoável; vai além de sim ou não

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse não "ser razoável" haver um plebiscito sobre as privatizações do Metrô, da CPTM e da Sabesp - posição contrária à defendida pelos trabalhadores das três empresas. Para o prefeito, as audiências públicas são o espaço mais adequado para se discutir o tema.

O Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] deixou muito claro ser favorável às concessões, que precisaria diminuir o tamanho do Estado e trazer mais eficiência aos serviços. A discussão é sempre importante e contribui muito. As audiências públicas estão previstas em lei. Não diria que o plebiscito é algo razoável porque é um 'sim' ou 'não', mas em uma audiência pública você coloca argumentos. [A privatização] Não é um tema para se falar 'sim' ou 'não'. É algo muito complexo. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Sindicato defende plebiscito sobre privatização em SP: 'Sufoco é todo dia'

O vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Narciso Soares, defendeu a realização de um plebiscito sobre a privatização do Metrô, da CPTM e da Sabesp. O líder sindical criticou o governador Tarcísio de Freitas, que disse haver um viés político na paralisação de hoje, e pediu que a população seja consultada sobre as privatizações.