Sindicato diz que Tarcísio mente sobre linhas privadas: 'Ditadura acabou'

A presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, afirmou que o governador Tarcísio de Freitas ataca o direito de greve do trabalhador e "mente em favor de um objetivo político" ao falar das paralisações da categoria.

As falas foram dadas em pronunciamento na manhã desta terça-feira (3), no dia da paralisação conjunta do Metrô de São Paulo, da CPTM e da Sabesp. Verifique a situação atual das linhas aqui.