Nunes: Plebiscito sobre privatização não é razoável; vai além de sim ou não

A ligação desse tema com a questão eleitoral é zero. Há concessões que melhoram o serviço. (..) Sou a favor de uma discussão de que, se for garantida a antecipação de investimento, haja atendimento aos funcionários, possamos manter o que a Prefeitura já tem e houver redução de tarifa, como ser contra [a privatização da Sabesp]? Temos que olhar o que é melhor para a população. Se for dentro dessas condições, sou a favor. Se for para aumentar tarifa, obviamente não. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Sindicato defende plebiscito sobre privatização em SP: 'Sufoco é todo dia'

O vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Narciso Soares, defendeu a realização de um plebiscito sobre a privatização do Metrô, da CPTM e da Sabesp. O líder sindical criticou o governador Tarcísio de Freitas, que disse haver um viés político na paralisação de hoje, e pediu que a população seja consultada sobre as privatizações.

Nossa luta tem a ver com defender os trabalhadores que utilizam o transporte público e o saneamento básico. A privatização, como tem demonstrado as linhas 8 e 9, só tem trazido pioras aos trabalhadores, que passam sufoco todo dia com a ViaMobilidade. Houve uma piora significativa e a privatização traz um prejuízo grotesco à população. Narciso Soares, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo

Tatto: Tarcísio fracassou no processo de negociação e tenta politizar greve

O deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) criticou a postura do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas sobre a greve do Metrô, da CPTM e da Sabesp nesta terça (3). O parlamentar disse que o governador, defensor das privatizações das três empresas, tenta "politizar a paralisação". Tatto ainda defendeu a realização de um plebiscito para a população decidir sobre o assunto.