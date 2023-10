Cão Tokinho se torna autor de ação de indenização contra ex-tutor no PR

Ela afirma que diversas ações similares estão sendo judicializadas em todo o país, apesar de alguns estados ainda manterem decisões que considera "retrógradas" na questão dos direitos dos animais.

Essa decisão é uma decisão histórica aqui no município de Ponta Grossa. É a primeira nesse sentido. Alguns estados ainda não aceitaram essa tese. Então nós consideramos que esses estados ainda são retrógrados com a questão animal, na questão de proteção animal e no reconhecimento de que os animais têm direitos e dignidade, principalmente essa questão do dano moral, o que traz essa discussão, uma discussão bem delicada, bem recente, de que os animais têm, sim, emoções

Isabella Godoy Danesi, advogada

Trauma e medo

Segundo a advogada, Tokinho apresenta vários problemas de comportamento, por conta do trauma, do medo causado "pelas agressões do ambiente hostil que ele vivia. "Essa decisão é muito importante nesse sentido, para demonstrar que o animal tem sim possibilidade de requerer um dano moral e isso também é uma forma de punição pedagógica, para que outros casos como esse não se repitam", afirma.

A opinião da advogada é compartilhada pela visão da juíza que deferiu a inclusão de Tokinho no polo ativo da ação. "Além da função reparatória/compensatória, o dano moral também cumpre uma função punitiva e pedagógica. Nesse sentido, a condenação do réu por danos morais deve também servir para que ele aprenda com seu erro e não o cometa novamente", escreveu a magistrada no texto da ação.

O processo agora segue na Justiça do Paraná, com a citação do réu, tempo para a devida defesa e a marcação de uma data para a audiência de conciliação. Caso não seja possível um acordo, será marcada uma audiência de instrução e, por fim, será anunciada a decisão do tribunal.