Lutador é preso acusado de agredir e extorquir R$ 500 mil de idoso no Rio

Segundo a polícia, o lutador ameaçou o idoso de morte caso não fizesse o pagamento de R$ 500 mil por volta das 18h de ontem. O suspeito teria dito que só sairia da residência com o recebimento dessa quantia de dinheiro.

O delegado Felipe Santoro, responsável pelo caso, disse que a vítima tinha diversas lesões em seu corpo e que as agressões foram aumentando. "As testemunhas foram ouvidas e contaram que as agressões eram constantes e já foram presenciadas, inclusive, pelos funcionários do prédio onde os envolvidos residiam", completa.

O lutador ainda não passou por audiência de custódia e o UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto em caso de manifestação.