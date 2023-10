Objeto nos trilhos pode ter gerado falhas na linha 9, diz Via Mobilidade

Linhas privatizadas têm mais falhas

As linhas de trem operadas pela Via Mobilidade chegaram a apresentar até o triplo de falhas que as administradas pela CPTM.

Entre as linhas privatizadas, a linha 9-esmeralda foi a que apresentou mais falhas este ano, somando 23 ocorrências.

Em agosto, a Via Mobilidade assinou um Termo de Ajustamento de Conduta em que deve pagar R$ 150 milhões em indenização por danos materiais e morais coletivos por falhas nas linhas 8 e 9.

A concessionária assumiu a gestão das duas linhas de trem em janeiro de 2022.