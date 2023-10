Privatizada, linha 9-Esmeralda em SP está com operação limitada pelo 2º dia

A paralisação da linha é investigada pela Polícia Civil, que apura se o problema tem relação com sabotagem. "Foi registrado um BO, ouvimos as pessoas no plantão policial para entender a situação, solicitamos perícia, tanto para a via quanto para os trens, para verificar se realmente houve um ato de sabotagem ou algum outro ato de vandalismo", disse hoje o delegado Pablo Baccin, em entrevista à TV Globo.

Por meio de nota, o governo também informou vai averiguar o problema. "Por meio Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), vai instaurar um processo administrativo para apurar a falha no sistema de energia da Linha 9-Esmeralda ocorrida nesta terça-feira (3). Qualquer inconformidade verificada é apurada e, se confirmada, as sanções e penalidades previstas em contrato são aplicadas.

Problema ocorreu em meio a elogios sobre privatizações

Na manhã de ontem, ainda durante a greve, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) elogiou as concessões ao defender os estudos para privatizações de outras linhas. A fala ocorreu durante pronunciamento sobre a greve dos metroviários.

Segundo o governador, serviços públicos precisam ter "regularidade e disponibilidade".



E quais são as que estão em funcionamento hoje? As que foram transferidas para a iniciativa privada. Essas linhas não estão deixando o cidadão na mão.

Tarcísio de Freitas, governador de SP

As linhas de trem operadas pela Via Mobilidade chegaram a apresentar até o triplo de falhas que as administradas pela CPTM.