Médico morto em quiosque trocou plantão para participar de congresso no Rio

O ortopedista costumava fazer plantões no Hospital Geral Prado Valadares às terças-feiras. O último ocorreu no dia 3 deste mês. "Ele trabalhou no dia do aniversário", diz uma funcionária da direção do hospital.

O médico conhecido pela qualidade técnica em sua área de atuação. "Os pacientes gostavam muito do atendimento dele", diz a funcionária. O próximo plantão de Almeida ocorreria na terça-feira (10).

O Hospital Geral Prado Valadares publicou nas redes sociais que está em luto pela morte do médico. A instituição colocou uma faixa na entrada do local com os dizeres: "Família HGPV em luto".

Colegas de Perseu que trabalhavam com o ortopedista disseram estar abalados com a morte do médico. "Perda de um ser humano e de um especialista muito preparado na cidade." Segundo a direção, ele trabalhava há pelo menos dois anos no hospital.

Ele era um exímio ser humano. Como profissional fez um excelente trabalho. Há15 dias, o convite para dedicar mais tempo à unidade. Era um colega muito bem falado, estávamos muito satisfeitos. Ele tratava muito bem os pacientes, tratava todas as equipes com a mesmo igualdade e respeito. Foi um choque para todo mundo. Nossa unidade decretou lutou.

Perseu Bernardino, diretor médico do Hospital Geral Prado Valadares

Médico vivia em cidade mais violenta do país

Almeida dava plantão em um hospital em Jequié (BA), a cerca de 300 km de Salvador. A cidade, de 158 mil habitantes, foi a mais violenta do país no ano passado, segundo a edição mais recente do Anuário Brasileiro da Segurança Pública.