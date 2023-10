Sâmia está muito abalada; PSOL não descarta nenhuma hipótese, diz deputado

[Estamos tratando] Com muita cautela. Sabendo que toda linha de investigação tem que ser aprofundada. Não estamos querendo fazer nenhuma ilação política direta, inclusive nem a Sâmia e o Glauber não compartilham dessa visão: 'O principal suspeito é o adversário político A,B ou C'. Temos que ter muita serenidade dentro do possível.

Apesar disso, o parlamentar afirma que não há de se descartar nenhuma linha de investigação para o crime.

Mas também não descartar nenhuma hipótese. Será que tem a ver com a máfia das próteses? Será que tem a ver com outro tipo de crime ou atividade criminosa que existe no Brasil?

Não se descarta nada, tem que investigar. Nossa posição do PSOL é isso: investigação profunda, colaboração da Polícia Federal e apuração séria e célere para averiguar tudo.

Ele disse que a deputada Sâmia Bomfim está "muito abalada" por ter perdido o irmão.