Dino cita 'execução' dos médicos e diz que PF vai acompanhar investigação

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações do assassinato de três médicos nesta madrugada no Rio de Janeiro, pela possível relação com dois parlamentares. Uma das vítimas era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-RJ), casada com Glauber Braga (PSOL-RJ).

O que aconteceu

"Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio", escreveu Dino no X, antigo Twitter.