Julga e tortura: como é o 'tribunal do crime' envolvido em morte de médicos

Como funciona o 'tribunal do crime'

Delação de ações de criminosos, citação do nome da facção em conversas com terceiros e até infrações "mais leves", como urinar na rua, podem justificar, dentro da facção, um julgamento do "tribunal do crime".

Facções como o PCC têm uma espécie de estatuto e as penas para os infratores vão de suspensão até assassinato.

O júri do "tribunal do crime" é composto de integrantes soltos e presos. Existe um "debate" entre os "jurados" antes do "veredito", que pode ser a pena de morte.

As pessoas levadas ao "tribunal do crime" são submetidas a sessões de tortura e espancamento. As vítimas podem ser amarradas e amordaçadas em cativeiro.

Os "tribunais do crime" costumam ocorrer com a participação de integrantes da cúpula de facções no sistema prisional por meio de ligações ou videochamadas, em contato com as lideranças que estão nas ruas. Os assassinatos só ocorrem se houver autorização dos líderes.