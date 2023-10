'Não deu tempo de o Samu chegar. Minha filha nasceu em menos de 20 minutos'

Por não terem carro, Glaudson combinou com quatro amigos que moram próximo para que um deles pudesse levá-los ao hospital no dia em que a bebê fosse nascer. No entanto, quando as contrações de Helen ficaram mais intensas, o plano começou a sair de maneira não planejada.

Era bem cedinho ainda, liguei para o primeiro amigo e ele não atendeu. Tentei o segundo, mas ele estava viajando. O terceiro, o carro estava sem gasolina e o quarto havia levado o veículo para a oficina

Com as contrações aumentando e percebendo que a bebê nasceria, a família então acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, a filha do casal começou a nascer antes mesmo da ajuda chegar e Glaudson precisou fazer o parto.

"Moramos a 30 minutos da cidade, não é tão perto. Quando vi que minha filha estava nascendo, tentei manter a calma e acalmar a minha esposa para que a gente conseguisse fazer o parto em casa", relata.

O parto foi feito no quarto do filho mais velho do casal, Ruy Allan, de 5 anos. Em menos de 20 minutos, Lice Bethyna chegou ao mundo.

"Eu vi que a cabecinha dela começou a apontar e fui segurando o corpinho e puxando ela para fora. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço, desenrolei e coloquei ela no colo da minha esposa. Inicialmente, a bebê não chorou e foram segundos de apreensão. Mas, depois de dar um tapinha, ela começou a chorar e vimos que havia dado tudo certo", detalha o pai.