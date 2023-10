Homem morre ao ser atingido por paraquedista no interior de SP; assista

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas ontem (7) após serem atingidos acidentalmente por um paraquedista durante apresentação no festival Itápolis Aero Music, em Itápolis, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Acidente ocorreu por volta de 17h20 de sábado. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a aterrissagem em alta velocidade do paraquedista no espaço reservado ao público do evento, realizado no Aeroclube de Itápolis. Em seguida, é possível ver três pessoas caídas no chão e um bombeiro prestando os primeiros socorros.