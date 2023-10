Cantor preso por morte de dentista denuncia abuso da polícia durante prisão

A Justiça determinou que uma cópia do termo da audiência seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, com o objetivo de apurar eventual abuso cometido e para que sejam tomadas as devidas providências.

O TJSP não detalhou quais seriam os abusos relatados por João Vittor. O advogado dele, Wagner Moraes, afirmou ao UOL que a defesa vai se manifestar exclusivamente nos autos, e justificou que o processo está em segredo de justiça.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública esclareceu que todas as circunstâncias relacionadas aos fatos são apuradas pela 3ª Corregedoria Auxiliar de Ribeirão Preto e que diligências estão em andamento para esclarecimentos.

Preso após fuga

João Vitor foi preso na noite deste domingo (8) próximo a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O crime ocorreu no fim de setembro no Distrito Industrial, em Araras (SP), a 171 km de São Paulo.

Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça na sexta-feira (6), mas estava foragido até este domingo. A prisão temporária tem duração de 30 dias, sendo possível prorrogar por mais 30 dias. João nega o crime.