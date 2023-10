'Tenho onde cair morta': por que jovens estão pagando plano funerário

"Uma galera caiu ali me julgando com frases tipo 'tem que fazer algo em vida para os seus familiares'", disse. Mas Nana respondeu: "Tenho onde cair morta, no Brasil".

Hoje, aos 29 anos e morando em Dublin, na Irlanda, a engenheira de qualidade de software repassou o plano funerário para a mãe dela, que continua vivendo no Brasil. "Durante a pandemia, dei ainda mais valor para isso", conta.

"Morte não é só coisa de velho"

Discutir sobre essas questões, quando ainda é jovem, não é mórbido, nem patológico, segundo a professora e psicóloga Maria Júlia Kovács, membro-fundador do LEM (Laboratório de Estudos sobre a Morte) do IPUSP (Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo).

Acho que é uma forma que os jovens têm de pensar e se de organizar em relação à vida e também à morte (...) Vemos casos de mortes por acidentes e tragédias, então é possível morrer em qualquer idade, basta estar vivo. A morte faz parte da vida dos jovens também. Não é só coisa de velho. Maria Júlia Kovács, psicóloga

Para Kovács, a pandemia trouxe, principalmente no auge dela, muitas questões sobre a morte. Diversas famílias tiveram de pensar nisso —e lidar com os gastos envolvidos— de um dia para o outro.