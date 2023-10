Eclipse com "anel de fogo" aparece em 9 estados de Norte e Nordeste

Em todos os demais estados e no Distrito Federal, houve eclipse parcial. Nestes, o que se viu no céu não era um "anel" exato, e sim formatos variados. Em geral, eram figuras semelhantes à lua crescente ou à lua minguante.

O fenômeno ocorre quando a Lua faz sombra sobre a luz do Sol, mas não a cobre inteiramente. Com isso, forma-se um "anel de fogo" no céu, que é a luz solar não coberta pela sombra lunar.

Em várias partes da América foi possível ver o eclipse. A trajetória começou pelo oeste dos Estados Unidos, desceu pela América Central e entrou no Brasil. Ele foi visto no Amazonas a partir de 11h30 e se deslocou até a Paraíba, onde apareceu por volta de 17h30.

Apenas duas capitais puderam ver o fenômeno: João Pessoa (PB) e Natal (RN). Outras cidades com visibilidade do evento foram Juazeiro do Norte (CE), Araguaína (TO) e Campina Grande (PB).

Esse tipo de eclipse não tem uma frequência fixa. Segundo o Observatório Nacional, o último ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível do Brasil. O próximo, segundo o órgão, está previsto para 2 de outubro de 2024.