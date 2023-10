Irmã do ministro do STF Cristiano Zanin é agredida em São Paulo

A advogada Carolina Zanin, 43, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi agredida na tarde desta segunda-feira (16).

O que aconteceu:

As agressões ocorreram na porta do prédio onde Carolina mora, por volta das 17h46, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. A informação foi publicada pelo site Metrópoles e confirmada ao UOL pela assessoria de Cristiano Zanin.