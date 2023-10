Desembargador é afastado após conceder prisão domiciliar a líder de facção

Entenda o caso

Ednaldo Freire Ferreira é apontado como líder da facção criminosa Bonde do Maluco e apontado como um dos traficantes mais perigosos da Bahia. Ele havia sido preso semanas antes, durante uma abordagem em Sertânia, no sertão de Pernambuco.

A ficha criminal de Dadá é extensa. Ele é acusado de homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e de armas de fogo.

Agora, o CNJ quer apurar se, ao relaxar a prisão do traficante, o juiz Luiz Fernando desrespeitou a Constituição e a Lei da Magistratura. O desembargador tem 15 dias para apresentar sua defesa ao conselho.

Para Luís Felipe Salomão, o desembargador "aparentemente, não observou a cautela exigida ao conceder o cumprimento de prisão domiciliar a réu de altíssima periculosidade, uma das principais lideranças de facção criminosa [da Bahia], que veio a se evadir".

Relaxamento da prisão gerou revolta no governo federal

O benefício da prisão domiciliar concedida a Dadá pelo desembargador do TJBA gerou revolta no Ministério da Justiça. Número dois da pasta, o secretário-executivo da Justiça, Ricardo Cappelli, criticou publicamente Luiz Fernando Lima em postagem no X (antigo Twitter).