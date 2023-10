Dino anuncia R$ 20 mi para segurança na BA e autoriza Força Nacional no RJ

Intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição. Eu não posso acordar de manhã e pensar: 'Vamos fazer intervenção federal'. É preciso motivar, que o Congresso e o presidente aprovem. O povo nos cobra, mas não é possível, graças a Deus. A Constituição nos impede de ser uma ditadura.

Flávio Dino, ministro da Justiça

O que dizem os especialistas

Professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) especializado em Segurança Pública, Rafael Alcadipani criticou o que vê como "falta de transparência" do governo federal. "O programa não mostra o que tem que ser feito e diz que só vai apresentar algo mais consistente em 60 dias. Não sabemos como essas ideias vão sair do papel. O governo não apresentou uma resposta efetiva no combate ao crime organizado."

Antropólogo e capitão veterano do Bope no Rio de Janeiro, Paulo Storani diz não ver soluções no programa. "O governo não sabe como agir em relação à explosão de violência nos grandes centros do país. No Rio, há uma disputa por território no crime organizado. Mas não existe uma política nacional de repressão ao tráfico."

Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, prevê dificuldades para articulação de um programa nacional. "O desafio será conseguir coordenar tantas agências e forças, em diferentes âmbitos federativos, diante de um quadro normativo que, historicamente, incentiva a fragmentação e o insulamento das polícias", avalia.