Filha de 15 anos incendeia casa da mãe no PI: 'Vai dormir no inferno'; veja

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida por suspeita de agredir a mãe e incendiar a casa dela. O caso ocorreu no bairro São Vicente, em Picos, no Piauí, no último sábado (14).

O que aconteceu:

A adolescente gravou o incêndio, que teve início em um colchão e rapidamente se espalhou por outros objetos. "Ela vai dormir agora é no inferno. Quero ver se ela tem cama para dormir agora", diz a jovem na gravação enviada para parentes e, posteriormente, divulgada nas redes sociais.