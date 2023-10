'Ele era recordista em queda livre', diz amigo de paraquedista morto em SP

"Nós estávamos saltando juntos, nos divertindo nos céus com os amigos, e tudo corria bem", conta o comerciante e paraquedista Paulo Pires, 45. Na quarta-feira passada (11), ele viu quando um de seus melhores amigos, o empresário goiano Humberto Siqueira Nogueira, 49, morreu ao pousar com seu paraquedas no CNP (Centro Nacional de Paraquedismo), em Boituva (SP).

"Ele veio para Boituva, com a esposa, Ghoevanna, que também é paraquedista, para fazer o que amávamos fazer. Após o salto, nós nos separamos a uma determinada altura e abrimos nosso paraquedas. Eu fui o primeiro a pousar, e o Humberto foi o quarto", lembra Paulo.

"No momento [do acidente], eu não estava olhando pra ele. Quando vi algumas pessoas correndo, me dei conta que algo havia acontecido e então também corri até ele", diz.