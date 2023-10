'Muito protetor': quem era o jovem assassinado junto com a mãe em SP

Em entrevista ao UOL, a estudante de enfermagem Mayara Marques, 24, contou que ela e Maurício sempre foram muito amigos, estudaram juntos durante o ensino médio e mantiveram um contato próximo, mesmo depois que ela se mudou para a Capital paulista.

Eu entrei na escola, já tinha começado as aulas e ele foi uma das pessoas que chegou junto de mim para me ajudar, para eu me enturmar ali com os colegas. E ele era muito bagunceiro com a gente, mas, ao mesmo tempo, muito sério nos estudos. Gostava muito de estudar, pegava muito no meu pé, porque às vezes eu deixava alguma lição passar. Ele estava sempre disposto a ajudar,

Mayara Marques, amiga de Maurício

A estudante afirma que o jovem sempre comentava com ela que o seu maior sonho, seu objetivo, era "ser alguém na vida", alguém que os outros considerassem importante. Ela diz que ele falava muito em "estruturar a família". Se formar, conseguir um bom trabalho para ajudar na situação em casa.

"Ele era uma pessoa muito divertida, mas também muito protetor. Nossa senhora, ele tinha um instinto de proteção muito forte. Então era tipo assim: 'não mexe com os meus', entendeu?", conta Mayara.

Maurício e a mãe, Fernanda, estavam desaparecidos desde o dia 3 Imagem: Reprodução/Facebook

Cantando em inglês

A estudante diz que Maurício gostava muito de cantar e canção preferida, entoada em dueto pelos corredores da escola, era a música Bang Bang, da cantora Nicki Minaj.