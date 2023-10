Agredida por vizinho, irmã de Zanin fala em se mudar: 'Não me sinto segura'

A advogada Caroline Zanin, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, identificou ontem por foto um vizinho como o homem que a agrediu enquanto ela passeava com os seus cães. Com medo, ela agora quer se mudar do apartamento onde mora com o marido no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

O que ela disse

Caroline Zanin, 43, prestou depoimento ontem à tarde no 23ª Distrito Policial (Perdizes) e reconheceu o agressor por foto mostrada pelos investigadores. O homem que a atacou foi flagrado em vídeo enquanto dava chutes na advogada e em seus dois cães na última segunda-feira (16) em frente ao prédio onde ela mora.