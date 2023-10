Justiça decreta prisão de policiais por escolta de drogas para o CV no Rio

"A ordem pública reclama a prisão dos réus para a manutenção da paz social e evitar reiterações criminosas", diz um dos trechos da prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal de Resende (RJ).

Quando a sociedade busca na polícia o recurso para proteção de seus bens e vida e se depara com servidores corruptos, conclui-se que a sociedade está em perigo, uma vez que a ordem pública foi violada por quem deveria protegê-la.

Trecho da decretação da prisão preventiva

Em outro trecho, a Justiça cita a atuação do advogado no crime. "Quando um advogado, deixando de lado sua relação profissional com o cliente e passa a participar diretamente da atividade criminosa, o que temos não é mais um operador do direito (...), mas um agente criminoso travestido de advogado", diz a decisão judicial.

Escolta de drogas, R$ 500 mil por traficante e venda de fuzis

Segundo a investigação, duas viaturas da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) abordaram um caminhão com 16 toneladas de maconha na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro em agosto. Após escoltarem o caminhão até a Cidade da Polícia Civil, na capital fluminense, os policiais civis negociaram por meio de um advogado a liberação da carga entorpecente e a soltura do motorista com pagamento de propina.

Selado o acordo, três viaturas ostensivas da DRFC escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos, comunidade dominada pelo Comando Vermelho. Em seguida, a carga de maconha foi descarregada pelos criminosos, ainda de acordo com as investigações.