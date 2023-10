PF prende 4 policiais por tráfico de 16 toneladas de drogas ao CV, no Rio

Após escoltarem o caminhão até a Cidade da Polícia Civil, os policiais civis negociaram, por meio de um advogado, a liberação da carga entorpecente e a soltura do motorista, mediante ao pagamento de propina.

Selado o acordo, três viaturas ostensivas da DRFC escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos, comunidade que teria o tráfico comandado pelo CV, principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Em seguida, a carga de maconha foi descarregada pelos criminosos.

Os cinco mandados de prisão foram cumpridos na manhã de hoje, com apoio da corregedoria da PCERJ. Também estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão, em endereços ligados aos criminosos, em Saquarema e na capital fluminense, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Outros endereços incluem a DRFC, onde trabalhavam os policiais presos, na Cidade da Polícia Civil, um complexo de delegacias que fica no bairro do Jacaré, no Rio.

A ação, denominada Operação Drake, foi realizada por cerca de 50 agentes da PF e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Rio.

A investigação foi feita pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF e pela Delegacia de Repressão a Drogas em conjunto com Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Resende e com auxílio de promotores de justiça de outros órgãos fluminenses.