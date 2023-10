Idoso é preso suspeito de agredir menor ao cobrar valor de relação 'sugar'

Quando questionada sobre a relação que mantinha com ele, a adolescente relatou que o homem pagava seus gastos mensais. Segundo a Polícia Civil de MS, ela negou que eles fossem namorados ou companheiros e disse que ambos "saíam às vezes", mas que ela possuía o cartão bancário e senha do idoso.

A jovem mora sozinha com o filho de 2 anos e os dois estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar, afirmou a polícia. A investigação também apura se houve mais algum crime na "relação", especialmente por ela ter menos de 18 anos.

À polícia, o homem disse que o valor de R$ 900 teria sido "acima do combinado" entre os dois, "motivo pelo qual ele ficou extremamente irritado e a procurou no trabalho", diz a nota da polícia sobre o caso.

O homem irá responder pelo crime de extorsão no contexto de violência doméstica, à princípio, e segue à disposição da Justiça. Como a identidade dos envolvidos não foi divulgada, o UOL não conseguiu contato com a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

O que é sugar daddy?

No geral, um "sugar daddy" é um homem mais velho que paga pelos custos de vida de uma mulher muito mais nova, geralmente pela companhia. Nesse tipo de relação, pode ou não haver relações sexuais entre as partes.