Caí no golpe do falso leilão dos Correios; o que fazer agora?

Entre as modificações feitas, estava a referência utilizada para dar uma suposta legitimidade ao leilão. No primeiro anúncio constava a sequência 547875, enquanto nos outros sites começaram a aparecer as referências 440479, 400479 e 1.12983.

Alguns sites também passaram a utilizar o CNPJ dos Correios e de outras empresas. O primeiro anúncio utilizava o CNPJ 49.884.480/0001-90, da Toplars Promoções e Logística Ltda, que já tinha sido empregado em outros golpes. No dia 4 de outubro, o UOL Confere mostrou que uma suposta liquidação de produtos da Walmart, rejeitados pelo Carrefour, também era falsa. Na ocasião, o site utilizava o CNPJ da Toplars.

Ainda não se sabe quantas pessoas foram, de fato, lesadas neste golpe. O UOL Confere solicitou um levantamento para o Procon de São Paulo, mas ainda não houve retorno.

Na última quinta-feira (19), os Correios reafirmaram que não estão realizando leilão deste tipo, em nota divulgada no site oficial (veja aqui).

Os Correios esclarecem que não há leilão de refugo em andamento. As alienações dos Correios são realizadas por meio de licitação, mediante publicação de edital, e em lotes, não por itens. Todas as informações oficiais são publicadas na página oficial dos Correios. A empresa está tomando as medidas cabíveis quanto aos perfis nas redes sociais e na internet que utilizam de forma indevida a marca dos Correios em anúncios de leilões e/ou vendas que não têm qualquer relação com a empresa. Correios, em nota

O UOL Confere entrou em contato com a assessoria dos Correios para saber se a Polícia Federal foi comunicada sobre esse golpe, porém, não houve retorno. A reportagem também procurou a PF, mas também não houve resposta.