É falsa suposta 'queima de estoque' da Centauro com 80% de desconto

A Centauro também afirma, no comunicado enviado ao UOL Confere, que, em dezembro de 2022, contava com um total de 233 lojas. Atualmente, a marca opera com 225 unidades, distribuídas em 26 Estados. "Essa revisão anual do portfólio de lojas é um movimento natural do varejo".

A reportagem da CNN Brasil que serve de base para o comentário do jornalista Fernando Nakagawa foi publicada no site da emissora em 24 de junho deste ano (aqui). Em nenhum momento do texto ou da análise do comentarista é citada a suposta venda da Centauro, ou liquidação.

Como não cair em um golpe

Fique atento às informações da empresa em que está comprando e desconfie de promoções excessivamente vantajosas. Pesquisar sobre a suposta empresa e observar com atenção o site podem ajudar a descobrir se o conteúdo é potencialmente fraudulento. É o que orienta a assessora técnica do Procon de São Paulo, Renata Reis. Confira: