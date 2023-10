É golpe suposta liquidação do Walmart de produtos rejeitados pelo Carrefour

Dois anos depois, o Grupo Carrefour anunciou que havia chegado a um acordo para adquirir o Grupo BIG (aqui). Em junho deste ano, a empresa de origem francesa comunicou que havia concluído a conversão de 129 lojas (aqui).

O suposto site de vendas Liquida Mart, que simula o layout do site do Walmart, aparece na plataforma "Reclame Aqui" como uma empresa não recomendada (aqui). Até a publicação deste texto, a marca não havia respondido a alguma das 213 reclamações cadastradas. "Fiz uma compra já faz uns 15 dias, e até agora nem o código de rastreio me mandaram", escreveu um usuário. "Ajuda quando é demais, até o santo desconfia. Essa eu não caí. Porém, infelizmente, muitas pessoas perderam seu valioso dinheirinho", disse outro.

O UOL Confere tentou contato com a Liquida Mart pelo email disponibilizado no site, mas uma mensagem de erro é apresentada após o envio. A reportagem também tentou falar com a empresa pelo WhatsApp informado no site. Porém, uma mensagem aparece na descrição do contato: "Olá, o liquid smart é golpe, esse número é novo e está no suporte deles. Por favor vá atrás do seu banco para reembolsar seu dinheiro."

O CNPJ informado no site é de outra empresa. Na verdade, o CNPJ 49.884.480/0001-90 é da Toplars Promoções e Logística Ltda, que está ativa segundo a Receita Federal. A empresa tem como sócio-administrador David Walace dos Santos Martins. O UOL Confere tentou contato pelo número informado no momento do registro da empresa na Receita Federal, porém, não obteve retorno.

Esse conteúdo também foi checado pela Lupa.

