Amazon, Shein, Shopee: falsos anúncios de emprego circulam nas redes

Caso desconfie que um anúncio seja golpe, é possível denunciar para a Amazon neste link.

Shein

São diversos os tipos de publicações que prometem remuneração pela Shein, seja com suposto anúncio de vagas de home office ou pela avaliação de compras no site a partir de outra empresa (veja aqui). Também há registro de denúncia no Reclame Aqui de falsos recrutadores em nome da empresa.

Em resposta ao UOL Confere, a Shein afirma que está adotando as medidas legais cabíveis contra as tentativas de golpes no nome da empresa nas redes sociais.

"A SHEIN esclarece que não tem relação alguma com falsas vagas de emprego home office sendo veiculadas em sites e redes sociais. Esses anúncios estão sendo utilizados para propagar informações falsas sobre a companhia, com uso indevido do nome e imagem da empresa, com a intenção de enganar usuários para que eles realizem tarefas e depósitos bancários sob uma falsa promessa de emprego na SHEIN", diz a empresa em nota.

Todas as informações sobre vagas de emprego e recrutamento na Shein são divulgadas exclusivamente no LinkedIn (veja aqui).