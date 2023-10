Policiais que escoltaram maconha alegaram ter apreendido carga, diz TV

As viaturas e o caminhão recebem um aviso para encostar e, quando questionados, os policiais dizem aos federais que já haviam apreendido a carga e decretado a prisão do motorista do caminhão, afirma a reportagem com base nas investigações.

Em menos de um minuto, a escolta é liberada. Diversas outras câmeras das estradas registram o monitoramento dos policiais em relação ao caminhão, que só foi encerrado quando a carga chegou ao morro de Manguinhos.

O esquema foi descoberto, no entanto, quando o motorista voltou pelo mesmo caminho e foi abordado no mesmo posto da PRF em que havia sido parado antes. "O caminhão voltou sem escolta, o que fez com que os policiais novamente abordassem o caminhão e identificassem elementos muito inconsistentes", disse Alexandre Castilho, porta-voz da PRF.

As investigações apontam que a droga foi vendida por R$ 300 mil, diz a reportagem.

Relembre o caso

Os policiais civis e um advogado são suspeitos de envolvimento no transporte de um caminhão com 16 toneladas de maconha para Manguinhos, favela dominada pelo Comando Vermelho no Rio.