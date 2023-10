Caso Joaquim: Justiça condena padrasto a 40 anos de prisão e absolve mãe

Os jurados inocentaram a mãe, que era julgada por omissão. O Ministério Público argumentava que a mãe tinha o dever de garantir a integridade física e psíquica da criança e não o fez, o que sempre foi refutado pela defesa. Natália chegou a ser presa, mas respondia ao processo em liberdade.

O casal se conheceu numa clínica de reabilitação — Natália trabalhava no local onde Longo estava internado para tratamento. Na época do crime, ele afirmou à Justiça que lutava contra o vício de cocaína.

O padrasto foi preso logo após a localização do corpo de Joaquim, mas conseguiu habeas corpus, em fevereiro de 2016, para responder pelo crime em liberdade. Em dezembro do mesmo ano, fugiu do Brasil com documentos falsos para o Uruguai e depois seguiu para a Espanha. A pedido do governo brasileiro, a Espanha extraditou o homem em 2018.

Longo foi condenado ontem pelo crime de homicídio qualificado: motivo fútil, emprego de meio cruel, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de ser praticado contra pessoa menor de quatorze anos de idade. A pena foi fixada em 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado.