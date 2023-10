Jornalista bolsonarista denuncia vereador do PT: 'Tentou meter faca'

O jornalista é apoiador de Jair Bolsonaro e tem fotos com a camisa do ex-presidente em suas redes sociais.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o vereador saca uma faca, apontando-a para o jornalista. O caso foi registrado na manhã de ontem.

O jornalista contou nas redes sociais que não foi atingido pela faca, mas que precisou levar pontos porque levou socos do vereador.

Enquanto ele estava me soqueando com uma mão, ele tentava meter a faca com a outra, mas Jesus estava segurando a mão dele.

Godofredo Brito, em publicação nas redes sociais

Um boletim de ocorrência foi registrado e o delegado responsável pelo inquérito, Mayson Soares, confirmou que o caso é investigado.