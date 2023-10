Modelo de 23 anos morre em acidente de moto no Ceará

Ela morreu ainda no local do acidente. Outra mulher, que estava na garupa da moto, ficou com ferimentos leves e não corre risco de morte.

A jovem foi a primeira mulher trans a participar do concurso Miss Ipu. Ela fez parte da competição em 2022.

Nas redes sociais, ela publicava registros nas passarelas e também fazia propagandas de produto, investindo na carreira de influencer.

A página oficial do concurso de Miss Ipu fez uma publicação em homenagem a Emanuelly nas redes.

Que todos os amigos e, em especial, a família de Emanuelly possam encontrar paz e conformação nesse momento de dor.

Miss Ipu, em publicação no Instagram

As causas do acidente são apuradas pela Delegacia Municipal de Ipu.