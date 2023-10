Lula diz que vai 'combater milicianos' no Rio, mas nega intervenção federal

Lula disse que a forma de como o governo deverá intervir ainda está sendo discutida junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas falou em "ação conjunta". Lula disse já ter conversado ontem com o ministro Flávio Dino (Justiça) e deverá se reunir também com o ministro da Defesa, José Múcio, responsável pelas Forças Armadas, nesta tarde.

Não queremos lavar as mãos. Vamos ver como podemos entrar e participar. Não queremos pirotecnia. Não queremos intervenção no Rio, que não ajudou em nada [em 2018]. Não queremos tirar autoridade do governador ou do prefeito. Queremos compartilhar uma saída.

Lula, na live "Conversa com o Presidente"

Ao todo, foram queimados 20 ônibus, cinco BRTs e veículos de turismo e fretamento. É o maior número de ônibus queimados em um único dia na história da capital fluminense, segundo informou a Rio Ônibus ao UOL.

Não é possível que o povo do Rio tenha que sofrer tanto com os marginais. O governo federal estará presente ajudando a combater o crime organizado para que o povo do Rio volte a ter tranquilidade, o direito de ir e vir sem ser importunado com bala perdida e ônibus queimado.

Lula, no "Conversa com o Presidente"

Ele falou ainda sobre a possibilidade de recriação do Ministério de Segurança Pública, separado da Justiça. "Estou pensando como a pasta vai interagir com os estados porque o problema da segurança é estadual e queremos compartilhar a solução", argumentou. Dino, que comanda a superpasta, é contra a separação.

Combater milicianos

Sem deixar passar um recado político, ressaltou a necessidade de combater as milícias. A zona oeste carioca, onde ocorreram os ataques, é um dos principais redutos eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio.