Arma usada em ataque a escola de SP não tinha recadastramento, diz polícia

O pai do adolescente foi chamado neste terça para prestar depoimento na delegacia — se não comparecer, poderá ser intimado amanhã. Se for constatada a irregularidade, ele pode responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo, ainda de acordo com a Polícia Civil.

O atirador disse à polícia que aproveitou a ausência da professora em sala de aula para ir até o banheiro, onde colocou munição no revólver.

A professora não foi à escola [no dia do ataque]. Então a coordenadora passou algumas atividades, mas não permaneceu na sala. Nesse momento, ele se dirigiu ao banheiro, tirou a arma e a municiou.

Antonio Edio, advogado do atirador

Em depoimento de quase três horas ontem, o jovem afirmou que era vítima de homofobia na escola. Também disse que seu objetivo era atacar dois meninos que supostamente cometiam violência física e psicológica contra ele, mas acabou atirando em vítimas aleatórias.

O advogado do atirador disse que houve omissão do Estado, já que a mãe havia relatado para a direção que o filho era vítima de homofobia desde o começo do ano. "A escola sabia do que ocorria e não tomou atitude nenhuma", criticou.

Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) disse que trabalha para aprimorar o atendimento psicológico nas escolas. "Atualmente, 550 psicólogos realizam atendimentos periódicos nas unidades escolares da rede e a gestão trabalha para ampliar esse contingente. Apenas na unidade em Sapopemba, foram 15 atendimentos psicológicos em um mês", informou a pasta.