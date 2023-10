Motorista de ônibus incendiado no Rio teve queimaduras de 3º grau

O motorista de um dos ônibus incendiados na zona oeste do Rio de Janeiro está internado e teve queimaduras de terceiro grau. Ao menos 35 veículos e um trem foram queimados na segunda-feira (23) em retaliação à morte de um miliciano.

O que aconteceu

Motorista de ônibus sofreu queimaduras de terceiro grau. A vítima segue internada no CTQ (Centro de Tratamento de Queimados) do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, e seu estado de saúde é estável. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo e confirmadas pelo UOL junto à SMS (Secretaria Municipal de Saúde).