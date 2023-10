Guerrilheiro e assaltante: quem é o 'professor do crime' do PCC preso em SP

À época, Jana foi condenado a mais de 18 anos de prisão. Depois, porém, ele ganhou o direito de recorrer em liberdade.

Em 2012, o chileno também teria se envolvido em outro crime. Naquele ano, a Polícia Federal concluiu que Jana participou da morte de um rapaz de 22 anos que ia à farmácia com a esposa e outras duas pessoas. Marcos Orelio Mauda, que estava com o chileno, teria atirado no rapaz após uma discussão por causa do trânsito. O crime aconteceu em Curitiba. Jana e Mauda já eram investigados por assaltos a caixas eletrônicos. Mauda também foi condenado pelo caso dos policiais rodoviários federais em 2019.

O UOL tenta contato com a defesa de Luiz Ignácio Pino Jana, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.