Em meio a crise de segurança, Zanin suspende concurso da PM do Rio

Vislumbro neste juízo preliminar, típico às medidas cautelares, que o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos. Cristiano Zanin, ministro do STF

PGR pedia que percentual fixado para candidatas fosse maior. A ação da procuradoria contesta as regras do concurso e diz que elas restringem a participação de mulheres a "percentuais ínfimos".

Com a decisão de Zanin, o concurso fica suspenso até decisão final do STF. O despacho veta o curso de formação de soldados aprovados na primeira fase do concurso, a aplicação de nova prova objetiva e a divulgação de qualquer resultado.

Em agosto, o governador Cláudio Castro decidiu anular a prova objetiva do concurso diante das denúncias de fraudes. As novas provas estavam previstas para o próximo mês.

Rio de Janeiro vive crise na segurança

Ao menos 35 ônibus foram incendiados e diversas vias foram interditadas ontem na zona oeste do Rio de Janeiro. Veículos foram queimados após a morte de um miliciano. Um trem também foi incendiado.